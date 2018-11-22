THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu

22 Kasım 2018 Perşembe 23:14
Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu


SAO PAULO (AA) - Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.

Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.

Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon avroluk para cezasını ödeyememişti.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:14
  1. Futbol
  2. Haciz
  3. Ronaldinho

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak silah atölyesine baskın!
    1. Kaçak silah atölyesine baskın!
    2. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:
    3. Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi
    4. Bursa Valiliğinden dolandırıcılık..
    5. MediaMarkt "Şahane Cuma" indirimini..
    6. Kırıkklale'de gıda zehirlenmesi..
    7. Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz..
    8. BM'den tüm devletlere açık mektup:..
    9. İşitme kaybında en önemli evre ilk 2 yaş
    10. Ayrı yaşadığı eşini bıçakladı
    11. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    12. 8 ilde FETÖ operasyonu! 5 asker..
    13. Trump, Cemal Kaşıkçı'nın suikastından..
    14. Basketbolda maçın ardından
    15. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    16. Avrupa ülkesinden Suudilere yaptırım!
    17. Farenjitin çaresi udu hindi
    18. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    19. Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan kişi..
    20. Saçların kabarmaması için pratik..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı