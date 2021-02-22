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Spor Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten öldü
Spor

Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten öldü

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'nun annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:02:00 -
Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten öldü

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina'yı kaybetti.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Efsane futbolcunun 71 yaşındaki annesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

 

Brezilya basınında yer alan haberde Aralık ayında koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dona Miguelina'nın son günlerde durumunun kötüye gittiği ve cumartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

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