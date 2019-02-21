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Rona Yırcalı Lübnanlı bakanları ağırladı

DEİK–Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Koordinasyon Başkanı ve aynı zamanda Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Rona Yırcalı, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansour Bteish ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Hassan Mourad’ın Türkiye’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri dolayısıyla Çırağan Sarayı’nda bir çalışma yemeği düzenlendi.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:19
Rona Yırcalı Lübnanlı bakanları ağırladı

DEİK–Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Koordinasyon Başkanı ve aynı zamanda Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Rona Yırcalı, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansour Bteish ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Hassan Mourad’ın Türkiye’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri dolayısıyla Çırağan Sarayı’nda bir çalışma yemeği düzenlendi.



Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Rona Yırcalı, Lübnan’da yeni hükumetin göreve başlamasını tebrik ederek yeni atanan Bakanlara görevlerinde başarılar diledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve


Türkiye-Lübnan İş Konseyinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Yırcalı, İş Konseyinin ICC Lebanon ile ortak faaliyetleri kapsamında iki ülkenin ticaret ve yatırımlarını çeşitlendirmek ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmak konusunda Beyrut ve İstanbul’da düzenlenen etkinliklerden söz etti. Yırcalı, Lübnan’ın istikrarına yüksek düzeyde önem verdiklerini ve ülkede yeni hükumetin kurulmasıyla daha çok Türk firmasının Lübnan’da yatırım yapmakla, inşaat ve enerji projelerinde yer almakla ilgileneceğini belirtti. Yakın zamanda Türk firmalarından oluşan bir konsorsiyumun bir baraj projesine başlayacağını da sözlerine ekleyen Yırcalı, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) uygulanması durumunda Lübnan’da yatırım yapan daha fazla Türk şirketi olacağını ve bunun için STA’nın Lübnan Parlamentosu tarafından onaylanmasının beklendiğini belirtti. Bu çerçevede, Lübnan’da Türkiye’den ithal edilen, bisküvi, çikolata ve deterjana konulmuş olan ithalat yasağının kaldırılmasını umduklarını da ifade etti. Türkiye ve Lübnan arasında Ortak Ekonomik Komisyon’un en son 2009’da gerçekleştiğini hatırlatan Yırcalı, komisyonun canlandırılması ve daha sık toplantı yapılması gerektiğini belirterek bir sonraki toplantının 2019 yılının ikinci çeyreğinde düzenlenmesini önerdi.



Türkiye-Lübnan ortaklığını değerli buluyorum


Yırcalı, konuşmasına şu şekilde devam etti:


“Türkiye-Lübnan ekonomik ortaklığını değerli buluyorum ve bu ortaklığın güçlendikçe, sadece ülkelerimize fayda sağlamakla kalmayacağına, aynı zamanda daha geniş ölçekte önemli, olumlu etkiye sahip olacağına inanıyorum. Bu ortaklık bugün her zamankinden daha önemli. Bu ivmeyi korumalı ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yeni araçlar ve fırsatlar aramalıyız.”



Toplantıda ayrıca iki ülkenin ticaretini çeşitlendirmek adına, inşaat ve enerji sektörlerinin yanı sıra, gıda üretimi, lojistik ve turizm gibi sektörlere de yoğunlaşılması gerektiği vurgulandı. Özellikle turizm alanında iki ülkede de katma değeri yüksek turizmin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılmasında görüş birliğine varıldı. Toplantının sonunda, Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Rona Yırcalı, Lübnanlı Bakanlara plaket takdim ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:19
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