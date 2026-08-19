Romelu Lukaku’dan form durumu açıklaması! Kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk karşılaşmada sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Romelu Lukaku, maçın yanı sıra fiziksel durumu ve sarı-lacivertli takımda yaşanan forma rekabeti hakkında konuştu.

Lyon karşısında galibiyete ulaşabilecek fırsatlar yakaladıklarını belirten Lukaku, rakibin ilk yarıda bulduğu ilk pozisyonda golü attığını, Fenerbahçe’nin ise ikinci devreye hızlı başlayarak beraberliği sağladığını söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lukaku, “Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şansları yakaladığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi oluşturduğumuz fırsatlar vardı, bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanan olabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

‘EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM’

En iyi şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren 33 yaşındaki Belçikalı golcü, “Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans oluşturuyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için, antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim” ifadelerinde bulundu.

‘KENDİSİNİ 17 YAŞINDAN BERİ TANIYORUM’

Mason Greenwood’un golüne ve performansına da değinen Romelu Lukaku, sözlerini şöyle noktaladı:

“Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans oluşturdu. Çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike oluşturdu bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum, 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1.5 yıl beraber çalıştık onunla. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.”