Roma'yı Fonseca çalıştıracak - Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalyan takımı Roma, Portekizli teknik direktör Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı



ANKARA (AA) - Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Roma, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu Shakhtar Donetsk takımını, üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşıdı.



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