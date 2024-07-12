Roma’ya geziye giden Ekrem’e öyle, Türkiye’nin sesi olmaya giden Erdoğan’a böyle
Sözcü isimli operasyonel kağıt parçası bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ne giderken beraberindeki heyetini diline doladı.
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun onlarca gazeteciyi Roma’ya geziye götürmesine kör ve sağır kalan Sözcü, Erdoğan ile birlikte NATO Liderler Zirvesi’ne hareket eden bürokrat ve korumaların israf olduğunu savundu.
Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün algı dolu manşeti de masaya yatırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO