Romatizma ve sinir sıkışması için ısırgan kürü! Canan Karatay önerdi: Nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) hastalığı kişilerde ellerde ve ayaklarda ağrı belirtileriyle başlayan bir hastalıktır. Bir müddet sonra kişinin yaşam kalitesini düşürmekte, sosyal yaşantısına engel olmaya başlar. Öncelikle bilinmelidir ki iltihaplı eklem romatizması tedavisi olan bir hastalıktır.

Eğer kontrol edilirse ve uygun tedavi yöntemleri uygulanırsa kişi bu hastalığı vücudundan atabilir. Eğer doktorunuz size bu hastalığın tanısını koymuşsa evinizde İbrahim Saraçoğlu hocamızın tarifini verdiği bitkisel kür ile tedaviye başlayabilirsiniz. Kiraz sapı ve ısırgan otu ile hazırlayacağınız bu kür aynı zamanda sinir sıkışması içinde kullanılır.

Isırgan otu, doğada sıklıkla rastlanan bir bitkidir ve birçok sağlık yararı bulunmaktadır. Canan Karatay'a göre de bu bitki kandaki zehri atma özelliğine sahiptir ve vücut için birçok olumlu etkisi vardır.

Kiraz Sapı ve Isırgan Otu Kürü ile Sinir Sıkışması – İltihaplı Romatizma Tedavisi

Sinir Sıkışması ve iltihaplı romatizma tedavisinde lazım olan malzemeler:

25-30 adet kurutulmuş kiraz sapı

Bir tutam ısırgan otu

Yarım litre klorsuz su

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İltihaplı Romatizma Sinir Sıkışması Kürü Nasıl Hazırlanır?

İlk olarak yarım litre klorsuz suyu önceden kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 25-30 adet kiraz sapını ilave edin. Kiraz saplarını ilave ettikten sonra yaklaşık 3 dakika daha kaynatın. 3 dakika dolduktan sonra yaklaşık kiraz sapı miktarı kadar bir tutam ısırgan otunu karışıma ekleyin. Isırgan otunu da ekledikten sonra kısık ateşte 6-7 dakika daha kaynatın. 6-7 dakika sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın. Ilındıktan sonra süzüp içebilirsiniz.

Romatizma Sinir Sıkışması Kürü Nasıl Uygulanır?

Hazırlamış olduğunuz bu kürün 1 bardağını sabah kahvaltıdan 2 saat sonra, kalan 1 bardağını ise akşam yemeğinden 2 saat önce tüketin. Toplamda bu kürü 21 gün boyunca uygulamalısınız. Karışımı her gün taze olarak hazırlamalısınız. 21 gün dolduktan sonra hastalığın seyrine göre kürü tekrar uygulayabilirsiniz. Kiraz sapı ısırgan kürünün hiç bir zararı yoktur. Ayrıca kiraz sapı zayıflamada da önemli bir rol oynamaktadır.

Bu küre takviye olarak sinir sıkışması probleminde ki ağrıları gidermek için ardıç yağı ile masaj yapabilirsiniz. Kullanacağınız ardıç yağının hakiki olmasına özen gösterin. Piyasada çok fazla sahte ardıç yağı bulunmaktadır. Ağrılı bölgelerinize bir miktar ardıç yağını masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Haftada 3-4 gün uygulayabilirsiniz.

Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların bir çoğu geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Bu uygulayacağınız kür ise hem ağrıları giderir hemde hastalığı tamamen iyileştirmeye yönelik etki gösterir. Kürü ilk uygulamaya başladığınız hafta vücutta depolanır, ikinci hafta ise tedavi etmeye ve ağrıları gidermeye başlar.

İşte ısırgan otunun bazı faydaları...

-İdrar söktürücü özelliğiyle bilinir ve böbrek taşını önleyebilir.

-Kan temizleyici özelliği vardır ve vücuttaki iltihapları gidermeye yardımcı olabilir.

-Yüksek C vitamini ve demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırabilir ve kansızlık sorunlarına iyi gelebilir.

-Kalp ve damar sağlığını korur, kemikleri güçlendirir ve diş eti kanamalarını azaltabilir.

-Üst solunum yolu problemlerini hafifletebilir, astım ve saman nezlesi gibi rahatsızlıklara iyi gelebilir.

-Kanın temizlenmesine yardımcı olur, anemi ve kronik yorgunluğun hafiflemesine destek olabilir.

ISIRGAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı taze ısırgan otu yaprağı

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Isırgan otlarını iyice yıkayın ve dikenli bölgelerini temizleyin.

Bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanı kavurun. Unu ekleyip kavurmaya devam edin.

Sebze suyunu veya tavuk suyunu ekleyerek karıştırın ve topaklanmaları önlemek için karıştırmaya devam edin.

Isırgan otunu ekleyin ve çorbayı kaynatmaya başlayın.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 15-20 dakika daha pişirin.

Çorbayı tuz ve karabiberle tatlandırın ve isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyin.

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