Romanyalılar da Antalya'da tatili güvenli ve sağlıklı buluyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Romanyalılar için de güvenli tatilin adresi oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-15 Ekim'de Romanya'dan 42 bin 664 turist, tatil için Antalya'yı tercih etti. Bu rakamın büyük bir kısmını ise son 3 ay oluşturdu. Kente 15 günde gelen Romanyalıların sayısı ise 2 bin 878 olarak kayıtlara geçti.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, AA muhabirine, Rumen halkının Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 800 bin Rumen turistin Türkiye'ye geldiğini, büyük bir bölümünün de Antalya'da tatil yaptığını belirten Şopanda, Antalya'nın Rumenler için en iyi yabancı destinasyonlardan biri olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığına, ülkeler arasında uçuşların durduğuna değinen Şopanda, "Karşılıklı uçuşların başlamasıyla çok sayıda vatandaşımız Antalya'ya geldi, tatilini yaptı. Şu ana kadar onlardan hiç negatif bir tepki almadık, pozitif bir görüş var." dedi.

Kendisinin de daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın tanıtımı için Antalya'da düzenlenen etkinliğe katıldığını hatırlatan Şopanda, büyükelçiler olarak kentte Kovid-19'a karşı alınan önlemleri yerinde incelediklerini bildirdi.

Şopanda, incelemelerden olumlu görüşlerle ayrıldıklarını ifade etti.

Antalya'nın sadece bölgesinde değil, dünya çapında tanınmış bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Şopanda, "Rumen turistlerin büyük bir bölümü tatil için Antalya'yı tercih ediyor, biz de güvenli buluyoruz. Yıllardır birçok Rumen Antalya'ya geliyor, bundan sonra da gelmeye devam edecekler." diye konuştu.

Şopanda, Türkiye'yi turizmde birbirlerini bütünleyici partner olarak gördüklerini söyledi.

Romanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Semih Beken de turizm potansiyelinin geliştirilmesi, Rumenlerin Antalya'dan memnun ayrılmaları için üzerine düşen görevleri yerine getireceğini belirtti.



