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Dünya Romanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Romanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Romanya'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle son 24 saatte 591 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:00:00 -
Romanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Romanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 591 kişi öldü.

Kovid-19 nedeniyle 591 kişinin son 24 saatte hayatını kaybettiği Romanya'da, bu rakamın salgının başından beri kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle 25 Ekim-24 Kasım arasında 30 günlük kısmi kapanma kararı alınmıştı.

Dünyada en düşük aşılanma oranına sahip ülkelerden olan 19 milyon nüfuslu Romanya'da iki doz aşı yaptıran kişi sayısı 7 milyon 53 bin.

Ülkede kısıtlamaların başladığı 25 Ekim'den itibaren aşı olmayanların sadece marketlere girmesine izin veriliyor.

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