  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Romanya'da milletvekili ve senatör seçimi için oy verme işlemi tamamlandı
Aktüel

Romanya'da milletvekili ve senatör seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:27:05 -
Romanya'da milletvekili ve senatör seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

BÜKREŞ (AA) - Romanya’da halkın dört yıllığına milletvekili ve senatör seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Toplam 18 milyon 983 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, 5 milyon 747 bin 627 kişi oy kullandı.

Katılım oranı yüzde 31,09 olarak açıklanırken, bu, son 30 yılın en düşük rakamı olarak kaydedildi.

Kamuoyu araştırmaları genel başkanlığını mevcut başbakan Ludovic Orban’ın yaptığı Ulusal Liberal Parti’yi (PNL) önde gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay