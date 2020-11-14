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Dünya Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında felaket
Dünya

Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında felaket

Romanya’nın Piatra Neamt şehrinde Kovid-19 hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında, solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:43:00 -
Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında felaket

Romanya’nın Piatra Neamt şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında, solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti.

Piatra Neamt Şehir Hastanesinden yapılan basın açıklamasına göre, TSİ 19.30 sularında çıkan yangında entübe durumdaki 16 koronavirüs hastasından 10'unun yaşamını yitirdiği, 6 hasta ve bir doktorun sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Nelu Tataru, Piatra Neamt şehrine hareketi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaların yakın şehirdeki diğer hastanelere transfer edildiğini ve yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

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