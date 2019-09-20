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Romanya Prensi Radu Türkiye'ye ziyarete geldi

Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu Türkiye'yi ziyaret etti.

20 Eylül 2019 Cuma 18:09
Romanya Prensi Radu Türkiye'ye ziyarete geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 16-20 Eylül'deki ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentoptarafından kabul edilen Prens Radu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.  

Prens Radu, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer ile de görüştü.

Özellikle kültür, eğitim ve spor alanlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkati çeken Prens Radu, sosyal yardım faaliyetlerinde de aktif rol alıyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:09
  1. Prens Radu
  2. Anadolu Ajansı

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