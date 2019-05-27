Romanya Meclis Başkanına 3,5 yıl hapis Romanya Millet Meclisi Başkanı Liviu Dragnea, yolsuzluk suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Romanya Millet Meclisi Başkanı Liviu Dragnea, yolsuzluk suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Romanya’nın en yetkili politikacısı Romanya Millet Meclisi Başkanı Liviu Dragnea hakkında açılan yolsuzluk soruşturması sonuca ulaştı. Yargıtay, aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti Lideri olan Dragnea’yı suçlu bularak 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dragnea, hakkında açılan bir önceki “oylamada hile” soruşturmasında da suçlu görülmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.