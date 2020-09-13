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Spor Roma'nın genç yıldızı Zaniolo operasyon geçirdi
Spor

Roma'nın genç yıldızı Zaniolo operasyon geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:47:22 -
Roma'nın genç yıldızı Zaniolo operasyon geçirdi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo, Avusturya’da sol dizinden operasyon geçirdi.

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, Zaniolo’nun bugün Avusturya’nın Innsbruck kentinde Hochrum kliniğinde Profesör Fink tarafından ameliyat edildiği, durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Oyuncunun, 3-4 gün daha bu klinikte kalacağı kaydedildi.

Zaniolo da sosyal paylaşım sitesi Instagram’dan hasta yatağından çekilmiş fotoğrafla yaptığı paylaşımda, ameliyatının iyi geçtiğini, sahalara dönüşü için geri sayımın başladığını ifade etti.

Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı’nın 7 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol diz çapraz bağlarından sakatlık geçirmişti.

21 yaşındaki Zaniolo'nun yeşil sahalara ne zaman döneceğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, İtalyan spor basını daha önce bu sürenin yine 6 ayı bulabileceğini yazmıştı.

Nicolo Zaniolo, benzer sakatlığı ocak ayında sağ diz çağraz bağlarından geçirmiş ve 6 ayı aşkın süre sahalardan uzak kalmıştı.

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