Roman milletvekili aday adayı, davul zurnayla oy istedi

Mahalleliyle birlikte, davul zurna eşliğinde sokak sokak dolaşan Kırıcı, vatandaşlardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da doğup büyüdüğü mahallelerden olan Kulaksız Kaptanpaşa Mahallesi’nde oturan 27 yaşındaki Roman vatandaş İbrahim Yasin Kırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz gün başvurusunu gerçekleştiren Kırıcı, mahalleliyle birlikte, davul ve zurna eşliğinde sokak sokak dolaşarak, vatandaşlardan destek istedi.

'ROMAN MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİS'E GİRMEK İSTİYORUM'



AK Parti’nin ilk Roman milletvekili olmak istediğini söyleyen İbrahim Yasin Kırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yürümüş olduğu sokaklardan, kendisinin doğup büyümüş olduğu, ’kontra’ diye bilinen Roman mahallesinden, Cumhurbaşkanımızın bize açmış olduğu bu yolda kendisini her zaman destekledik. Onun da her zaman bizi desteklediğini biliyoruz. Onun yürümüş olduğu yolda inşallah biz de kontradan yola çıktık. Artık, bundan sonra durmak yok, yola devam. Biz; tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet anlayışını Cumhurbaşkanımızdan benimsedik. Bütün milletin de desteğini arkamıza alarak inşallah Roman bir milletvekili olarak meclise girmek istiyoruz” diye konuştu.

'BİZLERİ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Adaylarını sonuna kadar desteklediğini belirten Halil Mutlu isimli Roman vatandaş ise, “Kendisine, bizleri temsil ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Arkasındayız. Her türlü desteği bizlerden göreceğine emin olsun. Sonuna kadar varız” dedi.