Roma'da heyecanlandıran yeni keşif! 3 bin yıllık askeri garnizonu: giriş kapısı bulundu! Yeni sayfa açıldı

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Roma İmparatorluğu’nun 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kentin önemli turizm merkezi alanlarından olan kalede bin 900 yıllık Mithras Tapınağı’nın keşfedilmesiyle birlikte, tapınağın ana giriş kapısına ulaşıldı.

Mitrhrasçıların kutsal alana girdiği ve gizli tören düzenlediğini teşkil eden anıtsal giriş kapısı, ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı ile ilgili soru işaretlerine cevap bulmuş olacak. Dünyanın her noktasından tapınağa geldiği söylenilen Mithrasçıların, arkeolojik verilere göre yılın bir gününde gecesini tapınakta geçirdikleri düşünülüyor.

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