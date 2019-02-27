Roma'da Cengiz Ünder şoku! Derbide yok

Roma'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Cengiz, Torino maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Geçen hafta başında çalışmalara başlayan genç oyuncu perşembe günü Frosinone maçı öncesi son idmana çıkan Cengiz Ünder bir şok daha yaşadı.

19 Ocak'ta Torino ile oynanan maçta sakatlanan ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in sakatlığının nüksettiği ve 21 yaşındaki yıldızın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Oynaması mümkün değil

İtalyan basınına yansıyan haberde, Frosinone maçından önceki son idmanda sakatlığı nükseden Cengiz Ünder'in bir süre daha forma giyemeyeceği ve genç yıldızın Lazio derbisinde ve Porto'yla oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında oynamasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in ismi transferde birçok dünya deviyle de anılmaya devam ediyor.