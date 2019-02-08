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Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satarken yakalandılar

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait altın ve bronz sikkeleri satmaya çalışan 7 zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

08 Şubat 2019 Cuma 16:01
Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satarken yakalandılar

Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemine ait altın ve bronz sikkeleri satmaya çalışan 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesinde 4 şüphelinin, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli sikkeleri satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve evlerindeki aramalarında, Roma ve Bizans dönemine ait bir altın ve 850 bronz sikke ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:01
  1. Diyarbakır
  2. kulp ilçesi
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  4. kaçakçılık operasyonu
  5. Suçüstü yakalandılar

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