Roma talip oldu! Ayrılık an meselesi

Beşiktaş’ın yıldız stoperi Domagoj Vida için İtalyan kulübü Roma devreye girdi. Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen bir başka kulübün de Inter olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Domagoj Vida, transfer döneminde popüler olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile finale kadar çıkıp harikalar yaratan Vida’ya Avrupa kulüplerinin takibi sürüyor. İtalya basının haberinde, Roma’nın Vida’yı transfer etmek istediği ve görüşmelere başladığı iddia edildi.

Roma en güçlü aday

Ayrıca Inter’in de tecrübeli savunmacı göz önünde bulundurduğu kaydedildi. Roma teknik ekibinin, defansif hattı güçlendirmek istediği, bu nedenle Vida’nın istendiği aktarıldı. Vida sezon başından beri İngiliz kulüplerinin de takibinde bulunuyor.



Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder de forma giyiyor.