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Roma ligde 4 golle kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma, ligde Sassuolo'yu 4-2 yendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
Roma ligde 4 golle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, 3. hafta maçında konuk ettiği Sassuolo'yu 4-2 yendi. 

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısına ağırlığını koyan ev sahibi takım, henüz 12. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle 1-0 öne geçti.

19. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2’ye çıkaran Roma, bu golden üç dakika sonra yeni transferi Henrikh Mkhitaryan ile skoru 3-0'a getirdi.

Başkent ekibi, 33. dakikada Hollandalı oyuncusu Justin Kluivert’in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndermesiyle skoru 4-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi takım, ikinci yarıya da hızlı başladı ve üç hücumda üç topu topu direkten döndü.

Nadir gelişen konuk Sassuolo ataklarında yeşil-siyahlılar ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. 53. dakikada Domenico Berardi'nin yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti ve skor 4-1'e geldi.

Nadir gelişen Sassuolo atağında Domenico Berardi 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye indirdi: 4-2.

Mücadelede başka gol olmayınca ev sahibi ekip, maçı 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Roma, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Medipol Başakşehir ile yapacağı maç önce Serie A'da bu sezonki ilk galibiyetini alarak morallendi.

Ligde ilk 2 haftayı beraberlikle geçen Roma, bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 5'e yükseltti.

Bu arada, Sassuolo kadrosunda yer alan milli futbolcu Mert Müldür, 70. dakikada Federico Peluso'nun yerine oyuna dahil oldu.

Roma kadrosunda bulunan milli futbolculardan Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken, yeni transfer Yıldırım Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
  1. İtalya Serie A
  2. Roma
  3. Sassuolo
  4. Anadolu Ajansı

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