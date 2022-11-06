Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
İtalya Serie A’nın 13.haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Roma maçını hangi kanal veriyor?
İtalya Serie A’da heyecan sürüyor. Futbolseverler Roma-Lazio maçın oynanacağı saati merak ediyor.
Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Roma, ligin 13.haftasında Lazio’yu konuk edecek. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.
Roma-Lazio muhtemel 11’ler:
Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.
Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.