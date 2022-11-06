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Spor Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 13.haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Roma maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 14:31:00 -
Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya Serie A’da heyecan sürüyor. Futbolseverler Roma-Lazio maçın oynanacağı saati merak ediyor.

Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Roma, ligin 13.haftasında Lazio’yu konuk edecek. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.

Roma-Lazio muhtemel 11’ler:

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

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