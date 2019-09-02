Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Roma köprüleri turizme kazandırılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli’nde araştırmalar yapan ve çok önemli köprülerimizin bilgilerini toparlayan ve köprüleri turizme kazandıran değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli’nin tarihini ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak için hep birlikte değerli hocalarımızın ve özellikle de Prof. Dr. Murat Taş, Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk rehberliğinde araştırmalara devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi ilçemizi üniversitelerimize laboratuar gibi kullandırmak suretiyle çok önemli bilgilere ve sonuçta da çok önemli tarihi eserlere sahip oluyor. Yaptığımız çalışmalarla birlik ve beraberlik içinde Osmaneli turizmde ve her alanda yükselişini sürdürmeye devam edecek” ifadelerine yer verdi.