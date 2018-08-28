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Roma gol attı, hocası elini kırdı!

Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco, takımının golüne sevinirken elini kırdı. Francesco’nun ameliyat edildiği öğrenildi.

28 Ağustos 2018 Salı 16:42
Roma gol attı, hocası elini kırdı!

İtalya Seria A'da oynanan ve 3-3 sona eren Roma-Atalanta maçında ev sahibi ekibin teknik direktörü Eusebio Di Francesco elini kırdı.

Ancak Atalanta’nın arka arkaya bulduğu 3 gol sonrası bir anda 2 farklı geriye düşen Roma şoka girdi. İkinci yarıda maçı çevirmek için 2 değişiklik birden yapan Roma Teknik Direktörü Francesco maçı büyük bir heyecanla takip ediyordu. 60’da Florenzi ile durumu 3-2’ye getiren Roma’da beraberlik umutları son yarım saate taşındı.

80’de Kostas Manolas ile gelen gol sonrası teknik direktör Di Francesco adeta çıldırdı. Yedek kulübesindeki cam bölüme yumruk atan İtalyan teknik adam elini kırdı. Karşılaşma sonrası hastaneye götürülen 48 yaşındaki hoca ameliyat edildi.

Kaynak: Skor

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:42
  1. Futbol
  2. Eusebio Di Francesco

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