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Aktüel Roma dönemine ait "veda sahnesi"ni 10 bin kişi ziyaret etti
Aktüel

Roma dönemine ait "veda sahnesi"ni 10 bin kişi ziyaret etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunarak müze bahçesine taşınan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki kaya parçası üzerindeki Roma dönemine tarihlenen "veda sahnesi"ne ilgi artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:59:42 -
Roma dönemine ait "veda sahnesi"ni 10 bin kişi ziyaret etti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunarak müze bahçesine taşınan kaya parçası üzerindeki Roma dönemine tarihlenen "veda sahnesi"ni bu yıl 10 bin kişi ziyaret etti.

Müze bahçesindeki kaya parçası üzerindeki kadın ve erkeğin tokalaşmasını gösteren kabartmayı inceleyen ziyaretçiler, burada fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahta ilçesindeki Tütenocak köyünden getirilen kayayı bu yıl 10 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"Veda sahnesi"nin ilgi gördüğünü dile getiren Alkan, "Müze bahçesine getirdiğimiz kabartma üzerinde veda sahnesi bulunmaktadır. Kabartmadaki giysilere baktığımızda Roma dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz. Ziyaretçilerimizin ilk olarak veda sahnesini inceleyip daha sonra müzeyi ziyaret ettiğini görmekteyiz. Adıyaman'a gelen tüm ziyaretçileri müzemize ve veda sahnesini incelemeye bekliyoruz." diye konuştu.

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