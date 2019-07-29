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Roma Cengiz Ünder için kararını verdi!

İtalyan temsilcisi Roma, yıllık 1 milyon Euro kazanan milli futbolcu Cengiz Ünder ile yeni sözleşme imzalayarak maaşında zam yapacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:44
Roma Cengiz Ünder için kararını verdi!

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, takımının Ternana ile oynadığı ve 3-1 kazanılan maçta 2 gol atarak yine kalitesini gösterdi. İtalyan temsilcisi, yıllık 1 milyon Euro kazanan milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalayacak. Cengiz Ünder ile yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olacağı ve oyuncunun maaşına zam yapılacağı öğrenildi.

Cengiz Ünder, Roma ile mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu. Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.

3 yıllık imza atacak

Sabah'ta yer alan habere göre; Ancak sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi. Roma'nın Ternana ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Kolarov da forma giydi.

Geçtiğimiz sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Cengiz, bu maçlarda 6 gol attı ve 11 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:44
  1. Roma
  2. Cengiz Ünder
  3. Ternana
  4. Euro
  5. Bayern Münih
  6. Arsenal
  7. Roma Teknik Direktörü Fonseca

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