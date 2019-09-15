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Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte, "Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.

15 Eylül 2019 Pazar 17:01
Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte, "Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.

Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadeleye Roma Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Roma Başakşehir maçı hangi kanalda? 

Roma Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. 

J Grubu fikstürü!

19 Eylül 2019 Perşembe

22:00 Roma-M.Başakşehir

22.00 Monchengladbach-Wolfsberger AC

3 Ekim Perşembe

19.55 M.Başakşehir-Monchengladbach

19.55 Wolfsberger AC-Roma

24 Ekim Perşembe

19.55 Roma-Monchengladbach

19.55 M.Başakşehir-Wolfsberger AC

7 Kasım Perşembe

21.00 Monchengladbach-Roma

21.00 Wolfsberger AC-M.Başakşehir

28 Kasım Perşembe

18.55M.Başakşehir-Roma

18.55 Wolfsberger AC-Monchengladbach

12 Aralık Perşembe

21.00 Roma-Wolfsberger AC

21.00 Monchengladbach-M.Başakşehir

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:01
  1. Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Roma
  3. UEFA Avrupa Ligi J Grubu
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Medipol Başakşehir

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