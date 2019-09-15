Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte, "Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.15 Eylül 2019 Pazar 17:01
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte, "Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.
Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadeleye Roma Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Roma Başakşehir maçı hangi kanalda?
Roma Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
J Grubu fikstürü!
19 Eylül 2019 Perşembe
22:00 Roma-M.Başakşehir
22.00 Monchengladbach-Wolfsberger AC
3 Ekim Perşembe
19.55 M.Başakşehir-Monchengladbach
19.55 Wolfsberger AC-Roma
24 Ekim Perşembe
19.55 Roma-Monchengladbach
19.55 M.Başakşehir-Wolfsberger AC
7 Kasım Perşembe
21.00 Monchengladbach-Roma
21.00 Wolfsberger AC-M.Başakşehir
28 Kasım Perşembe
18.55M.Başakşehir-Roma
18.55 Wolfsberger AC-Monchengladbach
12 Aralık Perşembe
21.00 Roma-Wolfsberger AC
21.00 Monchengladbach-M.Başakşehir
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