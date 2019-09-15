Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte, "Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte, "Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. J Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadeleye Roma Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Roma Başakşehir maçı hangi kanalda? Roma Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. J Grubu fikstürü! 19 Eylül 2019 Perşembe 22:00 Roma-M.Başakşehir 22.00 Monchengladbach-Wolfsberger AC 3 Ekim Perşembe 19.55 M.Başakşehir-Monchengladbach 19.55 Wolfsberger AC-Roma 24 Ekim Perşembe 19.55 Roma-Monchengladbach 19.55 M.Başakşehir-Wolfsberger AC 7 Kasım Perşembe 21.00 Monchengladbach-Roma 21.00 Wolfsberger AC-M.Başakşehir 28 Kasım Perşembe 18.55M.Başakşehir-Roma 18.55 Wolfsberger AC-Monchengladbach 12 Aralık Perşembe 21.00 Roma-Wolfsberger AC 21.00 Monchengladbach-M.Başakşehir

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