Roma Başakşehir maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Peki, Roma Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Peki, Roma Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşılaştı. İtalyan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. CANLI MAÇ SONUCU:4-0 Dk.42 Caiçara (KK), Dk 58.Dzeko, Dk.71 Zaniolo, Dk.90+3 Kluivert MAÇTAN DAKİKALAR 39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi. 42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0 57. dakikada sol kanattan gelişen Roma atağında Zaniolo, Mehmet Topal'ı çalımlayarak geçtikten sonra Mert Günok ile karşı karşıya pozisyondayken altıpas üzerindeki Dzeko'ya topu çıkardı. Edin Dzeko da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

71. dakikadaki Roma hücumunda ceza sahasına paslarla giren sarı-kırmızılı oyunculardan Dzeko, topu müsait durumdaki Nicolo Zaniolo'ya çıkardı. Zaniolo da sol ayakla yaptığı plase vuruşla topu Günok'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

90+3. dakikada sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Justin Kluivert, rakibi Caiçara'yı ekarte ederek çektiği şutta topu filelere gitti: 4-0

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