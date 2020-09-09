Rol model diye yutturulmaya çalışılan Justin Bieber’in ilginç görüntüsü ortaya çıktı

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Küresel magazin ağının yeni neslin ahlaki yapısını dezonformasyona uğratmak ve özellikle genç kesimi, düşünmekten dolayısıyla da üretmekten alıkoymak için ‘eğlence’ adı altında pazarladığı sözde ünlü isimlerin her geçen gün bir skandalı patlak veriyor.

Ahlak anlayışını hayatlarının hiç bir anında yeri olmayan ve medyanın pohpolamasıyla dünya çapında üne kavuşan Justin Bieber ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf görenlerin midesini bulandırdı.

Tırnaklarının içi simsiyah

Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin sosyal medya hesabından şarkıcının bir fotoğrafını paylaştı.

Eşiyle birlikte günlük hayattan kareler paylaşan Hailey Baldwin, Bieber’in yemekte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabına koydu.

Bierber’in fotoğrafındaki bir detay görenlerin midesini bulandırmaya yetti.

Dünyaya ahlaksızlığı pompalayan magazin medyası tarafından rol model olarak gençlere örnek gösterilen Justin Bieber’in masada cep telefonu ile oynarken tırnaklarının arasında gözüken siyah kirler dikkat çekti.

Temizlik adabından uzak olduğu ortaya çıkan Bieber’in mide bulandıran fotoğrafı çok sayıda kişi tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bieber'in iğrenç resmi "Bu görüntü sıradan bir insana ait olsa laikçilerin hışmına uğrardı" yorumlarında neden oldu.