CHP’liler eğlendi parasını millet ödedi! Pavyonun faturaları belediyeye kesilmiş ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler İspanya resmi başvuruya hazırlanıyor: AB katliamcılar ile ortak olamaz! Bu kadar basit! Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu Dünyanın en genç filosu ne hallere düştü! İETT yanıyor CHP yönetimi izliyor Çağa uyumsuzmuşuz! Laikperest İnce yine müslümanı hedef aldı Eski’de de ‘gizli zam’ skandalı CHP yönetimi tam da bu: rüşvet, fuhuş, israf
ROKETSAN'dan Malezya'da düzenlenen DSA fuarına çıkarma!

ROKETSAN’dan Malezya’da düzenlenen DSA fuarına çıkarma!

Türk savunma sanayisinin gururu ROKETSAN, Güneydoğu Asya ülkelerinin savunmasına güç katma hedefiyle DSA’da yerini aldı.

Roket, füze ve mühimmat alanlarında çığır açan teknolojilere imza atan ROKETSAN, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen DSA fuarında Güneydoğu Asya ülkelerinin savunmasını güçlendirecek birçok ürününü sergiliyor. Güneydoğu Asya bölgesinin önemli savunma ve güvenlik buluşmalarından biri olan DSA, bu yıl 20-23 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen fuara ROKETSAN da bölgedeki iş birliklerini artırma hedefiyle güçlü bir katılım gösteriyor.

 

DSA’YA BİRÇOK ROKET, FÜZE VE MÜHİMMAT ÇÖZÜMLERİYLE KATILDIK

Türkiye’nin bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen DSA’ya başarısını sahada kanıtlamış birçok roket, füze ve mühimmat çözümleriyle katıldıklarını ifade eden ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şunları kaydetti: “Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen DSA fuarı, bizim için yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir organizasyon değil; dost ve müttefik ülkelerle stratejik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, iş birliklerimizi somut adımlara dönüştürdüğümüz ve savunmadaki kabiliyetlerimizi uluslararası arenada güçlü biçimde ortaya koyduğumuz çok kıymetli bir platformdur. Bu yıl da genişleyen ürün ailemiz ve muharebe sahasında kendini kanıtlamış sistemlerimizle DSA’ya güçlü ve iddialı bir katılım gerçekleştiriyoruz. SİHA mühimmatlarından tanksavar füzelerine, hava savunma sistemlerinden seyir füzelerine, deniz savunma çözümlerinden topçu sistemlerine kadar birçok ürünümüz ile fuarda yerimizi alıyoruz.”

 

ROKETSAN FUARDA ÇOK SAYIDA EŞSİZ ÜRÜNLE BOY GÖSTERİYOR

ROKETSAN, DSA 2026’da; SİHA mühimmatlarından MAM-C, MAM-L ve MAM-T’yi, tanksavar sistemlerinden Lazer Güdümlü Füze CİRİT’i, Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi KARAOK’u, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS’ı ve Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi OMTAS’ı, seyir füzelerinden ise ÇAKIR ve ATMACA’yı sergiliyor.

 

Ayrıca hava savunma sistemlerinde ise SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O (RF) Hava Savunma Füzesi, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Blok 1 ve Blok 2 Füzeleri, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi Füzesi, MİDLAS Millî Dikey Lançer Atım Sistemi, TRLG-230 Füzesi, BORA Silah Sistemi ve yeni nesil savunma çözümlerinden biri olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi de DSA’26 ROKETSAN standında yer alıyor.

