ROKETSAN'dan kritik adım! Çalışmalara hız verildi

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, tarafından yapılan açıklamada, "HİSAR ve SİPER hava savunma sistemlerimize ilave olarak; balistik füzelere üst katmanda angajman yaparak bertaraf edecek füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi için tasarım ve teknoloji geliştirme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ayrıca, oyun değiştirecek teknolojilerle ilgili çalışmalarımız devam edecek; minyatür silahlar, hipersonik sistemler, nörobilim ve yönlendirilmiş parçacık silahları konusunda çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde yeni meyvelerini verecek" ifadelerine yer verildi.

Anti-Balistik Füze (ABM) veyahut Balistik Füze Savunma (BMD) sistemleri, hem teknolojik hem de maliyet açısından geliştirilmesi en zor savunma sistemleri arasında yer almakta. Bu tür sistemlerde hem füze hem de angajmanın sağlanması için gerekli sensör ağını kurmak, milyarlarca dolar değerinde olabilmekte.

Halihazırda hava soluyan hedeflere karşı savunma sistemine sahip birçok ülkenin elinde anti-balistik füze sistemi bulunmamakta. Balistik füze imhası, genellikle atmosfer dışında gerçekleşmek durumunda.