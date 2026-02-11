ROKETSAN’dan dikkat çeken hamle! 15 KOBİ uluslararası vitrine çıkarıldı

Türkiye’nin milli roket, füze ve mühimmat projelerinde görev alan KOBİ’ler, ROKETSAN’ın öncülüğünde uluslararası arenada boy gösterdi.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ROKETSAN, güçlü iş ortağı kadrosu ve yeni nesil savunma sistemleri ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show'a katıldı.

ROKETSAN, fuarda bir ilki gerçekleştirerek 15 stratejik iş ortağını aynı çatı altında bir araya getirdi ve birlikte oluşturulan güçlü ekosistemi uluslararası vitrine taşıdı.

ROKETSAN fuara, elektronikten mekanik ve kompozit yapılara, elektromekanik sistemlerden hassas üretim ve mühendislik çözümlerine uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren iş ortakları ile katıldı.

Özen İş Makina Genel Müdürü Nazire Pınar Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ROKETSAN için roket ve füzelerin yapısal parçalarını, gövde ve alt sistemlerini ürettiklerini ve birçok projesinde yer aldıklarını söyledi.

ROKETSAN'ın stratejik ortağı olarak World Defense Show'a katıldıklarını anlatan Okyay, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli bir organizasyon. Özen İş Makina olarak burada bulunmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduk. İhracata odaklanmayı çok arzu ediyoruz ve buraya ROKETSAN şemsiyesi altında geliyor olmak bize çok daha fazla avantaj sağladı. Yaptığımız görüşmelerde ROKETSAN'ın stratejik ortağı olduğumuzu söylediğimizde daha farklı bir algı yaratıyor. Bunun çok çok büyük önemi var bizim için."

ROKETSAN ile yollarının 10 yıl önce kesiştiğini dile getiren Okyay, küçük parçalarla başlayan çalışmaların zaman içerisinde birçok projede kritik sorumluluklar üstlenmeye uzandığını kaydetti.

Cam eşya kalıplarından savunma ve havacılık sanayisine

MERKAD Makina Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tığlı da yaklaşık 40 yıldır cam eşyaların kalıplarını ürettiklerini ve yüzde 95 ihracat yaptıklarını söyledi.

Sektörün Çin'e kayması dolayısıyla savunma sanayisine giriş yapmaya karar verdiklerini ifade eden Tığlı, 5-6 yıllık süreçte ağırlıklı olarak ROKETSAN'la projeler yürüttüklerini ve başarılı oldukça daha fazla sorumluluk üstlendiklerini anlattı.

Şu anda kapasitelerinin yüzde 85 civarını savunma ve havacılık sektörüne ayırdıklarını, bunun da yüzde 60'lık kısmını ROKETSAN'ın oluşturduğunu bildiren Tığlı, yüzde 15'lik kalıp işinin ise küçülerek devam ettiğini aktardı.

ROKETSAN için ağırlıklı roket gövde ve kanat sistemleri, arayıcı başlıklar üzerine üretimler yaptıklarını ifade eden Tığlı, seri üretimi de başlayan roketler için oldukça yoğun bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bir ana yüklenicinin alt yüklenicilerini uluslararası pazarlara taşıyor olmasının pek alışık olunmayan bir durum olduğuna işaret eden Tığlı, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi düşünülmüş. Düşünen ve organize edenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başarılı da bir organizasyon oldu. Suudi Arabistan'la ROKETSAN’ın ticari ilişkileri devam ederken ROKETSAN'ın kendi ekosistemini de buraya taşıması ve onlara bu ekosistemden istifade edeceklerini göstermesinin hem ülkemiz açısından hem bizler açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu ilk katıldığımız fuar Suudi Arabistan'da. Ülkenin savunma ve havacılığa ciddi yatırım yaptığını görüyoruz. Bunun da bir fırsat olduğunu bu fuarda daha net görmeye başladık. Bu hem Türkiye için hem bizler için büyük bir fırsat."

Bu çalışma sayesinde pazarda gelişme sağlandı

IVEO Elektronik Teknoloji Direktörü Ali Buğra Korucu ise 7 yıldır savunma sanayisinde faaliyet gösterdiklerini ve yaklaşık 6 yıldır da ROKETSAN'ın onaylı alt yüklenicisi ve tasarım alt yüklenicisi olarak çalıştıklarını söyledi.

RF mikrodalga elektronik ürün çözümleri konusunda radar altimetreler, yakın savunma sensörleri, anti jamming GNSS çözümleri ve sürü sensörleri çözümleri ile birlikte ROKETSAN'a ürün bazlı tasarım ve üretim faaliyetleri sunduklarını aktaran Korucu, mühimmatlar ve çeşitli füze sistemlerinde kullanılacak elektronik çözüm aileleri ortaya koyduklarını anlattı.

Korucu, tüm bu çalışmalarla ROKETSAN'ın elektronik ve sahadaki operasyonel yeteneklerini artırmak üzere tasarım ve üretim faaliyetleri sürdürdüklerini paylaştı.

ROKETSAN'la yaptıkları çalışmalar sayesinde ürünlerini sahada doğrulama ve geliştirme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Korucu, bunun global ve Orta Doğu pazarında ciddi bir oyuncu olmak için kendilerine fırsat sağladığını dile getirdi.

Ali Buğra Korucu, Türkiye'den bir elektronik firmasına böyle bir fuara katılma imkanı sağlanmasının uluslararası pazarda pay kazanma yolunda çok büyük bir olanak oluşturduğunu belirtti.

Milli füze ve mühimmatların "beyni"

SİMPRO Elektronik Finans Müdürü Defne Gülbüken Hıjazı, firmalarını 2009 yılında kurduklarını ve bundan çok kısa süre sonra ROKETSAN ile çalışmaya başladıklarını söyledi.

ROKETSAN'ın bütün ürünlerindeki elektronik kart üretimlerini yaptıklarını, aynı zamanda kutu bütünleme tarzı ürünleri de bulunduğunu paylaşan Hıjazı, "Bu elektronik kartları yani bizim ana kart dediğimiz kartları, ROKETSAN'ın ürünlerinin içerisindeki beyin gibi düşünebiliriz. Bu nedenle ürünler için oldukça önemli." dedi.

ROKETSAN'ın kendisiyle birlikte alt yüklenicilerini de büyütmek gibi bir politika izlediğini vurgulayan Hıjazı, "Bizi böyle bir fuara getirerek bu politikaya aslında ne kadar önem verdiklerini de göstermiş oluyorlar. Bize ne kadar değer verdiklerini, alt yüklenicilerin büyümelerine ne kadar değer verdiklerini de göstermiş oluyorlar. Bu hizmet yelpazemizi genişletmemiz, kendimizi geliştirebilmemiz açısından önemli." ifadelerini kullandı.