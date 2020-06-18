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Aktüel

ROKETSAN ve Türk Kızılay iş birliğiyle Bangladeş'te gıda kolisi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:03:55 -
ROKETSAN ve Türk Kızılay iş birliğiyle Bangladeş'te gıda kolisi yardımı

ANKARA (AA) - ROKETSAN ve Türk Kızılay ortaklığında Bangladeşli 1000 aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen bölgelerinden olan Narayanganj yerleşim merkezindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ROKETSAN, salgının etkilerini azaltmak adına 1000 Bangladeşli aileye gıda paketi dağıtımı yaptı.

Türk Kızılay yetkilisi Bora Tümer, konuyla ilgili, "Muson yağmurları, kasırgalar ve Kovid-19 ile aynı anda mücadele etmekte olan Bangladeşli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

ROKETSAN ve Türk Kızılay, geçtiğimiz haftalarda Pakistan'daki ihtiyaç sahibi 1000 aileye de gıda paketi yardımında bulunmuştu.

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