Roketsan Suudi Arabistan’daki fuarda yeni işbirliklerine odaklanacak

Suudi Arabistan’ın Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) öncülüğünde düzenlenen fuar, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Roketsan da fuara son teknoloji ürünlerini sergilediği geniş standı ve güçlü kadrosuyla katılım sağlıyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, önemli ihracat potansiyeli barındıran fuarda, dört kıtaya ihracat ettikleri son teknoloji ürünler ile yerlerini aldıklarını belirterek, “Fuar boyunca önemli delegasyon ve sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefliyoruz. Burada kuracağımız yeni iş birlikleri ile ülkemizin ekonomik gücüne katma değer sağlarken, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine de olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Performansıyla muadillerine fark atan, üstelik sahada da başarısını kanıtlamış ürünlerimiz ile global pazarda rekabet etmek bize gurur veriyor. Suudi Arabistan’dan önemli başarılar ile döneceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.