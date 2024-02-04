ROKETSAN gözbebeğini tanıtacak! Suudi Arabistan’a çıkarma! Türk Savunma sanayisinde Hedef lideri olmak

Türkiye’nin savunma sanayiindeki milli gururu ROKETSAN, Suudi Arabistan’da düzenlenen World Defense Show’a (WDS) katılıyor.

45 ülkeden 750’nin üzerinde katılımcı ve 100 binin üzerinde ziyaretçiyle bölgenin en büyük savunma sanayi buluşmalarından biri olan World Defense Show bugün Riyad’da kapılarını açtı. Suudi Arabistan’ın askeri otoritesi GAMI (General Authority for Military Industries) öncülüğünde düzenlenen ve 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuara ROKETSAN da birçok son teknoloji ürününü sergilediği geniş standı ve güçlü kadrosu ile katılım sağlıyor.

World Defense Show için Riyad’da bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ROKETSAN’ımız için önemli bir ihracat potansiyeli barındıran bu fuarda, dünyada dört kıtaya ihracat ettiğimiz son teknoloji ürünlerimiz ile yerimizi aldık. Fuar boyunca önemli delegasyon ve sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefliyoruz. Burada kuracağımız yeni iş birlikleri ile ülkemizin ekonomik gücüne katma değer sağlarken, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine de olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Performansıyla muadillerine fark atan, üstelik sahada da başarısını kanıtlamış ürünlerimiz ile global pazarda rekabet etmek bize gurur veriyor. Suudi Arabistan’dan önemli başarılar ile döneceğimize inanıyorum”

ROKETSAN, fuar kapsamında 17 ürününü sergiliyor. Bu bağlamda ROKETSAN, WDS’24’te; Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, TEBER-82 Güdüm Kiti, LAÇİN Güdüm Kiti, Kısa Menzilli Tanksavar Füze Sistemi KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi OMTAS, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS-GM, Seyir Füzesi ÇAKIR, Stand-off Mühimmatı SOM, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-A ve HİSAR-O Hava Savunma Füzeleri, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, TRG-300 Füzesi ve Taktik Füze Fırlatma Silah Sistemi KMC’yi katılımcıların beğenisine sunuyor.

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