ROKETSAN geliştirdi... Envantere girmeye hazır!

ROKETSAN, yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği füzelerin farklı platformlardan atışını sağlamak için çözümler üretmeye devam ediyor.

Kaideye Monteli CİRİT (KMC) Silah Sistemi de yüksek hareket kabiliyeti, 360° dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile Lazer ve Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) güdümlü füzeleri atabilmek için geliştirilmiş özel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

2014 yılında kalifiye edilen KMC Silah Sistemi, bugüne kadar hem kara hem de deniz platformlarına başarıyla entegre edilerek test edildi. Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini yüksek vuruş gücü ile ateşleyebiliyor.

KMC Silah Sistemi;

4 adet UMTAS/L-UMTAS,

8 adet CİRİT veya

2 adet UMTAS/L-UMTAS ve 4 adet CİRİT füzesi taşıma yeteneğine sahip olmasıyla kullanıcısına, farklı konfigürasyonlarda atış kabiliyeti sunuyor.

Tanklar, hafif zırhlı araçlar, personel ve fırsat hedeflerini imha etmek için geliştirilen KMC Silah Sistemi, gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Sistem, hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabilme yeteneğine sahip dünyadaki tek silah sistemi olmasıyla rakiplerine üstünlük sağ. Stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlayan KMC Silah Sistemi, kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar da yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor.

Bu sistem, ayrıca, üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor.

KMC Silah Sistemi’ne, 7,62 mm Makineli Tüfek Entegrasyonu için de çalışmalar devam ediyor.