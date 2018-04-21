Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket üretiyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Zirvesi’ne katılan ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, önemli açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:29
ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket üretiyor

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi ve İletişim Sektörlerinde Yerlileşme Millileşme Çerçevesinde Ana Sanayi KOBİ Tedarik İlişkisi Paneli’nde, şirketin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi insansız hava aracından (İHA) kendi füzesini atan 5-6 ülke arasında yer aldığına işaret eden Yaşar, “ROKETSAN olarak tasarım ve yazılım olarak yüzde 95 yerliyiz, üretimde de yüzde 87’ye ulaştık” dedi.

Yaşar, şöyle konuştu: “ABD vermedi, İHA ve SİHA sahibi olduk. İsviçre motor vermedi, motor yaptık. Türkiye her şeyi yapıyor. Bir ürünün her şeyini yapmak yerine tasarım ve bütünlemesini yapmayı hedefliyoruz. SOM füzesinin milyon doların üzerinde bir fiyatı var. 250 kilometreye gidiyor. Bu füzenin entegrasyonunu, son montajını 300 metrekare bir yerde yapıyoruz. Katma değerini siz hesaplayın. Bundan binlerce insanımız ekmek yiyor. Birçok küçük firma burada görev alıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:29
  1. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar
  2. ROKETSAN
  3. KOBİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu anlattı
    1. Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu..
    2. Kapadokya'nın "uzaydan görülen"..
    3. Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti
    4. "1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"
    5. Jandarma ele geçirdi! Teröristler için..
    6. Dilipak'tan Sadettin Köpek benzetmesi
    7. Terör örgütüne büyük darbe! Mehmetçik..
    8. AB'den İsrail'e tepki
    9. Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı
    10. Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak
    11. ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket..
    12. Apple hisselerinde çöküş
    13. Ruslar onun için Türkiye'ye geliyor
    14. Bakan Soylu tarih verdi: 15 Ekim'e..
    15. MediaMarkt’tan çocuklara özel kampanya
    16. Bekir Bozdağ'dan ’Gençler deizme..
    17. 12.00-14.40 TL fiyatla halka arz..
    18. Karamollaoğlu: Görüyorsunuz, anlatmaya..
    19. MHP resmen startı verdi
    20. Samuel Eto'o'ya büyük şok! Mal..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor