Roka salatası tarifi, nasıl yapılır?
Yemeklerimizin vazgeçilmezi elbette salatadır.
Yemeklerimizin vazgeçilmezi elbette salatadır. Lezzetine doyamayacağınız Roka Salatası tarifi.
Malzemeler
- 1 demet roka,
- Yarım beyaz(kırmızı) soğan,
- 2 adet domates,
- 1 tatlı kaşığı sumak,
- Nar ekşisi, tuz, zeytinyağı
Yapılışı
Soğanları ince uzun doğrayıp sumak ve az tuzla suyunu çıkarmadan elinizle hafifçe ovun. Domatesleri iri küpler halinde doğrayın. Rokanın saplarını ince yapraklı kısımlarını kalın olsun. Uygun boyutlu bir kaseye roka, soğan ve domatesleri alın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağ gezdirip salatayı karıştırın. Afiyet olsun.