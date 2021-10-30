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Kadın - Aile Roka salatası tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Roka salatası tarifi, nasıl yapılır?

Yemeklerimizin vazgeçilmezi elbette salatadır.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:23:00 - 2021-10-30 19:43:03
Roka salatası tarifi, nasıl yapılır?

Yemeklerimizin vazgeçilmezi elbette salatadır. Lezzetine doyamayacağınız Roka Salatası tarifi.

Malzemeler

  • 1 demet roka,
  • Yarım beyaz(kırmızı) soğan,
  • 2 adet domates,
  • 1 tatlı kaşığı sumak,
  • Nar ekşisi, tuz, zeytinyağı

Yapılışı

Soğanları ince uzun doğrayıp sumak ve az tuzla suyunu çıkarmadan elinizle hafifçe ovun. Domatesleri iri küpler halinde doğrayın. Rokanın saplarını ince yapraklı kısımlarını kalın olsun.  Uygun boyutlu bir kaseye roka, soğan ve domatesleri alın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağ gezdirip salatayı karıştırın. Afiyet olsun.

 

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