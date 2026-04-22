SON DAKİKA
Özgür’ün kolladığı Özkan Yalım’a yaylım ateşi: Yandaş Deniz Zeyrek itiraf etmek zorunda kaldı İstanbul'da 100 bin aile için dev kura heyecanı başlıyor! TOKİ son tarihi ve saati yayınladı Sapkına hapis cezası Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti Süresiz nafaka kangreni bitiyor! Bakan Gürlek’ten tarihi rest NBA yıldızından anlamlı hareket! İsrail’e böyle tepki gösterdi Enerji krizine karşı yeni önlem “Yakıt Gözlemevi” AB'de enerji paniği CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı CHP’de metresten sonra akraba kontenjanı: Kadıköy Belediyesi de yandaş çiftliği çıktı
Artvin'de nefes kesen kurtarma! Yaylada mahsur kaldı, imdadına askeri helikopter yetişti

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Artvin Yusufeli'nde yaylada yürüyüş yaparken düşüp bacağı kırılan 43 yaşındaki Mevlüt Kaçmaz için askeri helikopter destekli kurtarma operasyonu düzenlendi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaylada yürüyüş sırasında düşerek yaralanan Mevlüt Kaçmaz için sarp arazide zorlu bir kurtarma çalışması yürütüldü.

 

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Mevlüt Kaçmaz, dengesini kaybederek düştü. Bacağı kırılan Kaçmaz'ın arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma personeli sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin oldukça sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle helikopter desteği istendi.

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü’nden havalanan askeri helikopter bölgeye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından, yaralı Kaçmaz ve arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Mevlüt Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

