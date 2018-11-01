Roger Federer’den alkışlanacak Cemal Kaşıkçı kararı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti, ülkede gerçekleşecek bir spor organizasyonuna da yansıdı.

Skorer’in haberine göre, Cidde kentinde 22 Aralık'ta düzenlenecek Kral Salman Tenis Şampiyonası için teklif alan ünlü tenisçi Roger Federer, organizasyona katılmayı reddetti.

“Ani alınmış bir karar”

İsviçreli tenisçi konuyla ilgili olarak "Oynamamayı tercih ediyorum. Şu an için orada oynamak istemiyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Benim için bu ani alınmış bir karar"

Gelişmeler Amerikan basınında “Kaşıkçı cinayetinin ardından Roger Federer, Suudi Arabistan'daki gösteri maçında oynamayı reddetti” başlıklarıyla verildi.

Djokovic gözden geçiriyor

Turnuvaya kayıtlı iki önemli tenisçi daha bulunuyor: Rafael Nadal ve Novak Djokovic. Sırp raket Djokovic'in henüz organizasyondan çekilme kararını açıklamadığı ancak Cidde'deki etkinliğe katılması durumunu yeniden gözden geçirmekte olduğu bildirildi.

Nadal: Gazetecinin ölümü çok kötü

Nadal'ın da Suudi Arabistan'daki etkinlik için şüpheli olduğu savunuldu ve İspanyol raketin şu sözlerine yer verildi: "Yaşananların farkındayım. Bir yıl öncesinden orada oynayacağıma dair taahhütüm bulunuyor. Ancak ekibim şu an onlarla görüşme halinde… Bir gazetecinin hayatını kaybetmiş olması çok kötü bir durum. Gerçekten çok kötü şeyler oldu. Dolayısıyla şimdi konuyla ilgili nasıl gelişmeler olacak, en yakın zamanda açıklığa kavuşacaktır."