Roger Federer'den 99. şampiyonluk

İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Rumen Marius Copil'i 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.

Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 93. basamağındaki Marius Copil karşılaştı.

Federer, ATP düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaştı.

37 yaşındaki Federer, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Eski dünya 1 numarası, 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors'ın ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 2. sırasında yer alıyor.