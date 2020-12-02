Rögar kapağına torpil atan çocuk metrelerce havaya uçtu
Çin’de meydana gelen olayda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye torpil atan çocuk patlamanın etkisiyle havaya uçtu.
Olay, Çin’in Kansu bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu torpili içeriye attı. Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü. Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.