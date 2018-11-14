Rodriguez sakatlandı
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Rodriguez'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.14 Kasım 2018 Çarşamba 19:54
Bundesliga'nın zirvesindeki Borussia Dortmund'un 7 puan arkasına düşen Bayern Münih'te sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Thiago Alcantara'dan sonra James Rodriguez de eklendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Rodriguez'in sol diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. 10 gün dinlendikten sonra tedavisine başlanacak 27 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.
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