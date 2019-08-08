Rodrigues'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket! Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın Süper Kupa töreninden fotoğraflarını beğendi. Rodrigues'in beğenisi sarı lacivertli taraftarları kızdırırken yıldız oyuncu beğenilerini geri çekmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın kupa töreninden fotoğrafları beğendi. Sarı-lacivertlilerin Al Ittihad'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı. 28 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray'ın Süper Kupa zaferinden fotoğrafları beğendi. Rodirgues'in sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin ve Ryan Donk'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. Garry Rdorigues, sarı-lacivertli taraftarlardan gelen tepki üzerine beğenilerini kaldırdı.

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