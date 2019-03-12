0553 313 94 23

Rodrigo Duterte'den skandal! Kadınlara küfretti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kadın asker ve polisler için düzenlenen resmi bir törende kadınlara küfretti.

12 Mart 2019 Salı 16:02
Rodrigo Duterte'den skandal! Kadınlara küfretti

Filipinler lideri Duterte kadın asker ve polisler için düzenlenen bir etkinlikte kadınlara önce küfretti, daha sonra ise 'hayranlığını' dile getirdi: "İşte bu yüzden iki eşim var. Bu kadınları seviyorum demek."

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, emniyet ve ulusal güvenlik güçleri içinde başarılı kadınların onuruna düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada kadınlara "Sizi deli kadınlar" ve "O….." diye hitap etti.

"İşte bu yüzden iki eşim var"

BBC Türkçe'nin İngiliz Guardian gazetesinden aktardığı habere göre Duterte, kadınların 'kendisinin ifade özgürlüğünü engellediğini' öne sürdü. Duterte, "Dediğim her şeyi eleştiriyorsunuz" diye konuştu.

Daha sonra ise kadınlara hayran olduğunu söyleyen Duterte, "İşte bu yüzden iki eşim var. Bu kadınları seviyorum demek" dedi.

Duterte'nin konuşması bazı anlarda gülüşmelerle karşılansa da genel olarak salona sessizlik hakimdi.

Bu skandalı ilk değil

Cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlanan Duterte'nin son konuşması, onun kadınlara yönelik bir dizi açıklamalarının sonuncusu.
2016 yılında seçim kampanyası sırasında 1989 yılında hapishane isyanında öldürülen Avustralyalı misyonere ve mahkumların ona tecavüz etmek için sıraya girmesine değinen Duterte, kadına tecavüz etme fırsatına sahip olmak istediğini söylemişti.

Duterte, Haziran 2018'de sahnedeyken evli bir kadını çekip dudaklarından öpmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:02
  1. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
    1. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    2. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    3. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    4. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    5. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    6. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    7. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    8. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    9. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    10. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    11. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    12. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    13. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    14. Adana Demirspor, Elazığspor..
    15. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    16. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    17. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    18. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    19. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    20. İstanbul'da şemsiye satıcılarının yüzü..
    21. Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da..
    22. Okullararası İşitme Engelliler..
    23. Resmen doğrulandı! İki dev banka..
    24. AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası..
    25. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    26. 2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç..
    27. AK Parti'nin Avcılar mitingi
    28. "Buteflika'nın kararları özgür..
    29. "Bugün 192 farklı ülkeden 4,7 milyon..
    30. "Yeni bir siyaset anlayışına..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü