0553 313 94 23

Rockets, Harden ile farklı kazandı

NBA'de Houston Rockets, James Harden'ın "triple double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 141-113mağlup etti

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:32
Rockets, Harden ile farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 141-113 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. James Harden'ın "triple double" yaptığı mücadelede Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cleveland Cavaliers'ı 141-113 mağlup ederek bu sezon 24. galibiyetine uzandı.

Ev sahibi ekipte James Harden 43 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistle galibiyete önemli katkı sağlarken, Clint Capela 19, Danuel House 14 sayı üretti.

Cavaliers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Ante Zizic 18, Colin Sexton 14 sayıyla maçı tamamladı.

 

- Ersan ve Furkan üzüldü

 

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Washington Wizards'a 113-106 mağlup oldu.

Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli basketbolcu, 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Khris Middleton ise skora 25 sayılık katkı sağladı.

Tomas Satoransky'nin 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Wizards'ta, Bradley Beal rakip potaya 32 sayı gönderdi.

Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Atlanta Hawks'a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı.

 

- Sonuçlar

 

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 106-121

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:32
  1. Cedi Osman
  2. Cleveland Cavaliers
  3. Ersan İlyasova
  4. Furkan Korkmaz
  5. James Harden
  6. Milwaukee Bucks
  7. NBA
  8. Philadelphia 76ers

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.
    1. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay..
    2. Avukat mısın, şemsiyeci mi Bahri abi!
    3. Köprü geçiş ihlallerinde iade süreci..
    4. Taşınmada lider oldular
    5. Bünyamin Çiftçi kimdir
    6. Emekliler derneği yöneticilerine..
    7. Fuat Oktay'dan Latin Amerika çağrısı!
    8. TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği..
    9. TOKİ’den iki ayda 3 bin ucuz konut daha
    10. Muzaffer Bıyık kimdir
    11. İzin verildi! O illerde petrol aranacak
    12. Potada derbi heyecanı
    13. Patronlar bu konferansta buluşuyor
    14. AK Parti Darıca belediye başkan adayı..
    15. Emlak Konut’un 4 projesindeki 30 daire..
    16. Terör örgütü PKK'nın finans..
    17. Zinnur Büyükgöz kimdir hangi..
    18. Gurbetçiye anahtar teslim ev!..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan iş..
    20. BMC’nin stratejik üssünün temeli yarın..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm