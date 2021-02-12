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Gündem Rockefeller'in torununa FETÖ'cü yemeği yaptırdı
Gündem

Rockefeller'in torununa FETÖ'cü yemeği yaptırdı

NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu olan nikahsız yaşadığı Ariana'ya FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeği olarak bilinen "maklube"yi yaptırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 01:16:00 -

NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu olan ve nikahsız ilişki yaşadığı Ariana'ya "maklube" yaptırdı. FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeğinin tadınan bakan Kanter, görüntülere sosyal medya hesabında yer verdi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, kısa süre önce dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilen Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile nikahsız yaşamaya başlamıştı.

Ailenin serveti 15 trilyon dolar

Rockefeller hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2,8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.

Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.

"Hizmetin hizmetkarı"

Enes Kanter, Instagram hesabında kendisi için "Hizmetin Hizmetkarı" tanımlamasını kullanıyor. Yakın zaman içinde Amerikan vatandaşlığı almak istediği konuşulan Kanter'in kendine yeni ve yabancı bir isim seçeceği de söyleniyor. Rockefeller ve Kanter ikilisi, paylaştıkları samimi görüntü ve mesajlara her geçen gün bir yenisini ekliyorlar.

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