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Robotlar 2030 yılına kadar Rusların yarısını işsiz bırakabilir

Rus uzmanlar yakın zamanda ülkede birçok alanda boy göstermeye başlayan robotlar ile ilgili araştırmalarında kamuoyunu tedirgin eden sonuçlar açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:05
Robotlar 2030 yılına kadar Rusların yarısını işsiz bırakabilir

Rus uzmanlar yakın zamanda ülkede birçok alanda boy göstermeye başlayan robotlar ile ilgili araştırmalarında kamuoyunu tedirgin eden sonuçlar açıkladı. Açıklamaya göre, 2030 yılına kadar Rusya’da kendi alanında uzmanlaşmış 20 milyon 100 bin kişi, otel ve restoran çalışanlarının yüzde 73’ü işsiz kalacak.


Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya gazetesi, Rusya’da son dönemlerde birçok alanda sıkça görülmeye başlayan robotlarla ilgili bir araştırmaya yer verdi. Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Başkanlığı (RANEPA) uzmanlarının araştırma ve öngörülerine yer verilen haberde, 2030 yılına kadar Rusya’da kendi alanında uzmanlaşmış 20 milyon 100 bin kişinin işsiz kalabileceği belirtildi. Rus uzmanlara göre otel ve restoran çalışanlarının yüzde 73’ü işsiz kalacak. Robotların en çok kullanılmaya başlandığı alan olan hizmet sektörü Rusya’da robotların eline geçebilir. Üretim ve imalat sanayisinde de kullanılması hedeflenen robotlar, bu alanlarda çalışanların da yüzde 60’ını işsiz bırakabilir. Tarım ve hayvancılık sektörü de büyük risk altında kalabilir, tarım ve hayvancılık alanında çalışan Rusların yüzde 58’i işlerini robotlara kaptırabilir.



Uzaya çıkan robot da var, laboratuvardan kaçan da


Rusların ürettikleri bazı robotlar ise yaptıkları işler ile değil olumsuz yönleriyle gündeme geldi. Rusya’da 3 yıl önce bir laboratuvarda geliştirilen IR77 isimli robot, laboratuvarın kapısı açık kalınca kaçmıştı. Robotu polisler sokakta yapılan bir operasyon ile yakalamıştı. Robot daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanışmıştı.


Rusların ‘Boris’ isimli robotu dünya kamuoyuna tanıtılırken ise robot kamuflajının içinden bir insan çıkmıştı. Bu durum, Rusların dünya kamuoyundaki robot prestijini sarsmıştı.


Birçok Rus teknoloji firması son yıllarda çok sayıda robotlar üretti. Bunlardan birçoğu restoran ve otellerde çalışmaya başladı. Son olarak Rus Uzay Ajansı tarafından ‘Fedor’ isminde bir robot üretilmiş, bu robot Uluslararası uzay istasyonuna gönderilmiş ve burada astronotlara yardımcı olup görevini başarıyla tamamlayıp geçtiğimiz günlerde Dünya’ya geri dönmüştü.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:05
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