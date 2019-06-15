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Robotik kodlamada sertifika heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi ‘Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsünde Tarık Çevikel İlkokulu ve Karapınar İmam Hatip Ortaokulunda toplam 196 öğrenciye eğitim verildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
Robotik kodlamada sertifika heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi ‘Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsünde Tarık Çevikel İlkokulu ve Karapınar İmam Hatip Ortaokulunda toplam 196 öğrenciye eğitim verildi.


Proje kapsamında 2 eğitim otobüsü ile ilk dört haftası Lego ve diğer dört haftası arduino eğitimleri olmak üzere toplam 8 hafta eğitim verildi. Eğitim sonunda tüm programlama yapılarını içeren özgün projeler oluşturuldu. 12 kişilik sınıflarda bir eğitim döneminde 8 farklı gruba ulaşılırken, bu dönem dahil 6 okulda toplam 937 öğrenciye eğitim verilmiş oldu. Tarık Çevikel İlkokulunda 09 Nisan 2019 başlayan eğitimler de katılım belgesi dağıtım töreni ve ürün sergisiyle sona erdi. Eğitimin kapanış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selami Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, Tarık Çevikel İlkokulu Müdürü Kahraman Balıkçı, Karapınar İmam Hatip Ortaokulu İsmail Oğuzhan Uğur ve öğrenciler katıldı.


Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, geleceğin teknolojisine yön verecek gençleri yetiştirmek için projenin 2018 yılının Kasım ayında başlatıldığını ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi. Gerek okul idarecilerinin gerekse öğrenci ve velilerin bu yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Demir, eğitimlere katılan tüm öğrencileri kutladı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
  1. sergi
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