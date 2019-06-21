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Robot eczacı işbaşında

Kanser tanı ve tedavi hizmetlerinin tümünün tek çatı altında verildiği, ileri teknoloji donanıma sahip İzmir Kent Onkoloji Merkezinde kemoterapi ilaçları insan eli değmeden, “robot eczacı” tarafından hazırlanıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:37
Robot eczacı işbaşında

Kanser tanı ve tedavi hizmetlerinin tümünün tek çatı altında verildiği, ileri teknoloji donanıma sahip İzmir Kent Onkoloji Merkezinde kemoterapi ilaçları insan eli değmeden, “robot eczacı” tarafından hazırlanıyor. Bu sayede hastalara kemoterapi ilaçlarının en doğru dozda hazırlanıp uygulandığını belirten Prof. Dr. Rüçhan Uslu, “Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile hastaların tedavi süreci güven altına alınıyor, sağlık çalışanlarımız da kanserojen etkili bu ilaçlara maruz kalmıyor” dedi.


Kent Onkoloji Merkezinde tedavide “multidisipliner”, hasta bakımında “bütüncül” yaklaşım modeliyle hizmet verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Uslu, kemoterapi ilaçlarının robot tarafından hazırlanmasının hayati önemine dikkat çekti. Medikal Onkolog Uslu Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile hazırlanan ilaçların güvenliğinden ve uygulama şeklinden emin olarak hareket ettiklerini belirtti.



Hastalar da çalışanlar da güven altında


Prof. Dr. Uslu, şöyle konuştu: “Kanser yaklaşık 200 farklı türü olan bir hastalık. Bunun dışında her insan birbirinden farklı, cinsiyet, boy, kilo, vücut yapısı, organ fonksiyonları farklı. Kiminin şeker, tansiyon gibi yandaş hastalıkları var. Bu farklılıklarla birlikte genetik, teknolojik ya da ilaç vs. alanındaki gelişmeler de göz önüne alındığında hastaların standart yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün değil. Kişiye özel yani bireyselleştirilmiş tedaviler gündeme geldi ve bu gelişmeler tedaviye tek bir hekimin değil mültidisipliner bir yaklaşımla çeşitli branşlardan hekimlerin oluşturduğu tümör konseylerince karar verilmesi gerekliliğini de ortaya koydu. Tıp global bir bilgi olarak sadece kurum, ülke içi değil uluslar arası paylaşılan, işbirliği gerektiren bir alan oldu. Nitekim Kent Onkoloji Merkezi olarak ABD’deki kanser alanında ün yapmış Houston Methodist Hospital ile işbirliği anlaşması yaparak, hastalarımıza yararlanabilecekleri yeni olanaklar sağladık. Yine hastalarımıza bu süreçte beslenmeden egzersize destek hizmetler sunarken, tedavide de ileri teknolojiden yararlanıyoruz. Kemoterapi ilaçları eskiden elle hazırlanmak zorundaydı, artık merkezimizde olduğu gibi robotik sistemle hazırlanıyor. Bu sistemle ilaç hazırlanması hasta açısından çok önemli, çünkü büyük bir hassasiyetle doğru dozda, el değmeden, steril kapalı ortamda hatasız hazırlanıyor. Robot, kemoterapi ilaçlarını, gelişmiş sensörleri ve elektronik terazisi sayesinde gravimetrik olarak (karışımlardaki maddeleri ayırıp ölçerek) hazırlıyor. Yani hastaya ne bir gram eksik ne bir gram fazla ilaç veriliyor. Sağlık çalışanlarımız toksik etkili bu ilaçlara maruz kalmıyor, bu maruziyetin yol açacağı olumsuzluklardan korunuyor. Hastalarımız da sağlık çalışanlarımız da güven altında oluyor.”



İlaç israfı önlenmiş oluyor


Öte yandan, Kent Sağlık Grubu Sorumlu Eczacısı Anıl Özyaman da kemoterapi ilaçlarının tamamına yakınının, toksik etkileri nedeniyle tehlikeli ilaç grubunda yer aldığını söyledi. Özyaman, “Miligram ve mikrogram bazında karıştırılması gerekebilen kanser ilaçları robotik sistemle hatasız hazırlanırken, ilaç israfı da önlenmiş oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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