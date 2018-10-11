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Robinho'dan Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un forma giyen dünyaca ünlü yıldız Robinho, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:59
Robinho'dan Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini, hedeflerinin ise 3 puan olduğunu söyledi.

Robinho, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda morallerin yerinde olduğunu belirtti.

Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Robinho, "Çok zor bir karşılaşma olacak, kesinlikle iyi savunma yapmalıyız." dedi.

"Her gün çok çalışıyorum"

Son haftalarda artan performansını da değerlendiren Robinho, "Antrenmanlarda her gün çok çalışıyorum. Mental olarak da gerçekten çok güçlüyüm, zaten her şey mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursan, antrenmanlarda da o kadar güçlü olursun. Performansımı buna borçluyum." diye konuştu.

Robinho, adının Brezilya Milli Takımı ile anılmasının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"İlk hedefim Sivasspor'da takıma yardım etmek. Kazanmak ve başarmak için çaba göstermek. Tabii başardığınız ve gol attığınız zaman adınız bir yerlerde geçiyor ve sizden söz ediyorlar. Brezilya Milli Takımı için adım geçmiş olabilir. Bunu da başarıya bağlıyorum."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:59
  1. Fenerbahçe
  2. Robinho
  3. Sivasspor
  4. Süper Lig

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